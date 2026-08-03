Un hombre se hirió de bala accidentalmente en los predios del Casino Metro del hotel Sheraton, en Santurce, informó la oficina de prensa de la Policía.

El perjudicado, que posee licencia de portación de armas, estaba jugando en el casino y mientras se disponía a acomodarse su pistola Beretta de calibre .40, porque se le estaba cayendo ya que no tenía baqueta en la cintura, accionó el gatillo.

La bala lo alcanzó en la pantorrilla de la pierna izquierda.

Paramédicos del Municipio de San Jan lo transportaron al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su condición es estable.

El agente Luis Rabelo, del Precinto de San Juan y Santurce, investigó y le notificó del caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.