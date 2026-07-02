Hombre termina tras las rejas por cargos de violencia doméstica
La perjudicada alegó que la agredió e intentó estrangularla.
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La jueza Dayra Zoet Infante Bosques, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto por un cargo de maltrato agravado bajo la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica a Jeremy G. Sánchez Molina, de 25 años.
Según la investigación realizada por la División de Violencia Doméstica de San Juan, el 30 de junio de 2026, a las 2:00 de la tarde, presuntamente agredió con las manos a su expareja en el rostro, cabeza y diferentes partes del cuerpo.
Luego la empujó sobre la cama e intentó estrangularla y le colocó una almohada en el rostro, mientras le profería palabras soeces. La siguió agrediendo hasta que se fue y se llevó su teléfono celular.
La víctima acudió al cuartel de Puerto Nuevo donde lo denunció.
el imputado alegadamente agredió con las manos en diferentes partes del cuerpo a la víctima, a la cual también estranguló e intentó asfixiar con una almohada, durante un incidente de violencia de género en Puerto Nuevo. De acuerdo a la querella, la agresión ocurrió frente al hijo de 5 años de la pareja.
Este caso se consultó con el fiscal de turno, quien radicó los cargos antes mencionados.
La prueba se presentó ante, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $120 mil, la cual no prestó, siendo fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.