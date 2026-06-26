Un veterano del ejército de Estados Unidos que se atrincheró en la tarde de ayer, jueves, en su residencia del barrio Portugués, en Adjuntas, cuando agentes investigaban una querella por un olor fétido, recibe atención médica en un hospital.

Según el informe de novedades, los policías del distrito de Adjuntas acudieron a investigar la denuncia y al llegar este se atrincheró armado en el interior de la casa.

El equipo de Negociadores de la Policía, personal de la unidad SWAT, el Cuerpo de Bomberos y paramédicos, se movilizaron a la escena para atender la situación de manera coordinada y garantizar la seguridad de todos los presentes.

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Tras un proceso de negociación dirigido por el teniente Joel García Echevarría, este accedió voluntariamente a salir de la residencia. Recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladado a una institución hospitalaria para evaluación.

Como parte de la intervención, las autoridades ocuparon varias armas de fuego y municiones, las cuales quedaron bajo custodia como parte de la investigación.

No se reportaron personas heridas ni fue necesario el uso de la fuerza, lográndose resolver el incidente de manera pacífica y segura, indicó la Policía.