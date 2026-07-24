Un ciudadano radicó anoche una querella por la apropiación ilegal de un bulto con dinero del interior de su guagua en el estacionamiento del restaurante de comida rápida Pollo Tropical, localizado en la calle Loíza, en Santurce.

El querellante le informó a los investigadores que a eso de las 11:34 p.m. de ayer, jueves, estacionó su guagua Jeep Cheeroke y de repente escuchó la alarma activada.

Al acercarse al vehículo lo encontró con las puertas abiertos y se percató que se habían hurtado un bulto marca Kipling que en su interior contenía $3,000 en efectivo y documentos personales.

La División de Delitos contra la Propiedad del CIC de San Juan tiene a cargo la pesquisa.