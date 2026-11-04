Dos querellas por el hurto de diésel en dos estaciones de bombeo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ubicadas en el barrio Río Prieto, en Lares, fueron rerportadas a la Policía en la mañana de hoy, miércoles.

Un representante de la AAA denunció que alguien rompió los candados de las instalaciones para acceder a los tanques de suministro del combustible y se apropió de 300 y 150 galones de diésel, respectivamente.

El valor del combustible hurtado en ambas estaciones se estimó en $2,522.50.

El agente Samuel Pérez Pérez, adscrito al Precinto de Castañer, refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado.