Hurtan 450 galones de diésel de estaciones de bombeo de la AAA
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado tiene a cargo la pesquisa.
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Dos querellas por el hurto de diésel en dos estaciones de bombeo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ubicadas en el barrio Río Prieto, en Lares, fueron rerportadas a la Policía en la mañana de hoy, miércoles.
Un representante de la AAA denunció que alguien rompió los candados de las instalaciones para acceder a los tanques de suministro del combustible y se apropió de 300 y 150 galones de diésel, respectivamente.
El valor del combustible hurtado en ambas estaciones se estimó en $2,522.50.
El agente Samuel Pérez Pérez, adscrito al Precinto de Castañer, refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado.