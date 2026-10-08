Escaladores se apropiaron ilegalmente anoche de prendas y dinero de una residencia en la urbanización Reparto Metropolitano, en Puerto Nuevo.

La querellante se percató a las 7:18 de la noche de ayer, miércoles, del hurto al ver una de las ventanas de la marquesina forzada.

Al verificar el interior de su casa, notó que alguien se llevó un anillo en platino con diamantes y una pulsera, cadena y pantallas en oro. Además, de $100 en efectivo.

La perjudicada valoró toda la propiedad hurtada en $5,600.

También se observaron daños en la puerta de entrada.

Personal de la División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan se movilizó a la escena donde tomaron 88 fotos y levantaron huellas como evidencia de lo sucedido.

La agente Laishelis Teyes, del Precinto de Puerto Nuevo, investigó preliminarmente el caso que pasó a jurisdicción de CIC de San Juan.