Dinero y cigarrillos fueron hurtados por delincuentes que esta madrugada escalaron el supermercado Selectos, de la carretera PR- 149, en Ciales.

El querellante denunció, que alguien rompió el cristal delantero del supermercado logrando acceso al interior donde se apropiaron de dinero en efectivo, cigarrillos y una máquina ATM con dinero en el interior, se desconoce la cantidad.

El policía José M. Del Río Lugo, refirió la investigación a la División Delito contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo.