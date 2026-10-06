Agentes adscritos al distrito de Cabo Rojo investigaron una querella por escalamiento, reportada a las 2:26 de la tarde de hoy, martes, en una residencia ubicada la carretera 100 kilómetro 13.5, Boquerón Cabo Rojo.

De acuerdo a la información preliminar, el querellante alegó que alguien forzó la cerradura de la puerta lado norte de la residencia, logrando acceso al patio, de donde se apropió apropiándose de tres motores de bote marca Yamaha, dos de 60 caballos de fuerza de dos ciclos, color gris y otro de 40.

Además, se apropiaron de un bote color blanco, de 24 pies de eslora con su carretón galvanizado.

La propiedad hurtada fue valorada en $22,000.

El agente Julio Medina, refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez.