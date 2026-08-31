Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Fajardo, investigan una querella por el hurto de cables del centro comercial Del Este Shopping Center, del referido municipio.

Según informó el querellante que, había dejado unos cables eléctricos de cobre en el lugar como parte de unas labores que realiza y alguien hurtó los mismos.

La propiedad hurtada fue valorada en $48,000.

Agentes adscritos a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área Fajardo, continuará con la pesquisa.