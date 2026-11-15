Una caja fuerte que contenía armas de fuego, cargadores, balas, dinero en efectivo y prendas, fue hurtada por escaladores de una residencia situada la calle Desembarcadero del barrio Sabana, en Guaynabo.

El querellante reportó la querella a las 5:30 a.m. de hoy, domingo, tras percatarse que le ocasionaron daños a la puerta principal de su residencia y se apropiaron de una caja fuerte que contenía cuatro armas de fuego, cargadores, municiones, $5,000 en efectivo, una cadena en oro y un reloj TechnoMarine.

Las armas de fuego hurtadas fueron descritas como dos pistolas Glock calibre 9 milímetros; un arma larga marca Century Arms, modelo Micro Draco, calibre 7.62x39 y otra de fabricada por Diamondback Firearms, modelo DB15, calibre 5.56/.223.

El valor de la cadena y el reloj fue estimado en $800, según la información suministrada en el informe de novedades.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.