Una querella por escalamiento se reportó en la mañana de hoy, jueves, en la tienda Dr. Urban, ubicada en la avenida Ramón Luis Rivera, en la urbanización Estancias de Río Hondo, Bayamón.

De acuerdo con la información preliminar, la querellante informó que alguien forzó la puerta principal de la tienda de ropa y calzado urbano y logró acceso al interior.

Se apropiaron de mercancía, entre ellas, 115 pares de sandalias marca Nike y 24 pares de calzado deportivo Retro 4 Black Cat.

El valor total de la mercancía hurtada asciende aproximadamente a $10,550.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón tiene a cargo la pesquisa.