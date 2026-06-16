Policías municipales de San Juan investigaron un accidente de tránsito tras el hurto de un camión ocurrido en la noche de ayer, lunes, en la carretera PR-176 camino Los Perazas, en Cupey.

El querellante notificó a las 11:54 p.m. que al salir de su trabajo se percató que alguien se había apropiado de su camión marca International de color blanco y del año 2007.

Posteriormente el camión fue recuperado frente a la panadería Facciola, donde el delincuente abandonó el mismo luego de ocasionar un accidente que derribó postes del alumbrado dejando un sector sin el servicio de energía eléctrica.

La policía Marines Pérez, se hizo cargo de la investigación preliminar.