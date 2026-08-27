Una querella clasificada como “otro tipo de hurto”, fue reportada a eso de las 10:00 de la mañana de hoy, jueves, por hechos ocurridos en la urbanización Levittown Lakes, en Toa Baja, según informó la Oficina de Prensa de la Policía.

El propietario le narró a los investigadores, que al llegar a la residencia en remodelación se percató que el eslabón de la cadena del portón que da acceso a la parte posterior estaba roto.

De acuerdo al informante, este sitio no cuenta con todas las puertas, por lo que entraron en la casa, de donde se apropiaron de una cisterna de 275 galones, una máquina de presión Honda y un generador de gasolina Generac.

El valor de la propiedad fue estimado en $5,375 aproximadamente.

Personal de la División de Servicios Técnicos tomó fotografías para documentar la escena.

El agente Juan Colón, adscrito al Precinto de Levittown, refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.