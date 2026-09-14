Una querella por escalamiento en el negocio Café Riaza Market, situado en la avenida José Celso Barbosa, en Hato Rey, fue radicada hoy, lunes, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Cuando el encargado del negocio llegó a eso de las 9:00 a.m. se percató de que habían roto el cristal de la puerta principal y al entrar al local se apropiaron de la caja registradora con dinero. Además, abrieron las máquinas tragamonedas y retiraron el efectivo de las mismas.

El perjudicado no determinó la cantidad de dinero especifica que hurtaron.

También le ocasionaron daños a la puerta principal y a la maquina ATM que estaba de la entrada, los cuales no fueron estimados.

El agente Eduardo Volmar, del Precinto de Hato Rey Este, investigó preliminarmente y refirió el caso al CIC de San Juan.