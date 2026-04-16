Hurtan dinero de restaurante en Miramar durante un escalamiento
También ocasionaron daños a la propiedad.
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Un escalamiento se reportó hoy en el restaurante de comida venezolana Budare RestaurArte, localizado en el Caribbean Towers, en Miramar.
Según informó el propietario del negocio, alguien le ocasionó daños a la puerta principal del establecimiento y obtuvo acceso al interior apropiándose ilegalmente de $200 de una caja registradora.
Los daños a la propiedad fueron estimados en $395.
Agentes de la División de Servicios Técnicos de San Juan, tomaron fotos y recopilaron evidencia en la escena.
El agente Christian Ramos, del Precinto de San Juan y Santurce, investigó la querella.