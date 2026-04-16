Un escalamiento se reportó hoy en el restaurante de comida venezolana Budare RestaurArte, localizado en el Caribbean Towers, en Miramar.

Según informó el propietario del negocio, alguien le ocasionó daños a la puerta principal del establecimiento y obtuvo acceso al interior apropiándose ilegalmente de $200 de una caja registradora.

Los daños a la propiedad fueron estimados en $395.

Agentes de la División de Servicios Técnicos de San Juan, tomaron fotos y recopilaron evidencia en la escena.

El agente Christian Ramos, del Precinto de San Juan y Santurce, investigó la querella.