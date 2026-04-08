La gasolinera Total que está ubicada en el kilómetro 7.4 de la carretera PR-111 del barrio Voladoras en Moca, fue escalada durante la madrugada de hoy, miércoles, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según la información suministrada, a eso de las 4:47 a.m., el querellante se percató que el candado de la puerta principal fue forzado para lograr acceso al interior del local.

Los escaladores se apropiaron de $8,000 en efectivo y una cantidad no precisada de cajetillas de cigarrillos.

Además, le ocasionaron daños a una caja registradora y a dos máquinas tragamonedas para intentar extraer el dinero.

La agente Jessica Nieves del Distrito de Moca, investigó preliminarmente y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.