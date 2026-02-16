Una querella por escalamiento fue radicada esta mañana por hechos ocurridos en la gomera Altamesa, ubicada en la avenida San Alfonso, en Cupey.

El querellante, se percató cuando llegó a las 6:30 a.m. y observó daños en el lado derecho portón del local.

Tras un inventario se reportó el hurto de dos pistolas de impacto, valoradas en $700 y $30.00.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el escalamiento.

El agente Jeffrey Lugo, refirió el caso al CIC de San Juan.