Hurtan dinero y herramientas de una gomera en Cupey
El CIC de San Juan continuará con la pesquisa.
Una querella por escalamiento fue radicada esta mañana por hechos ocurridos en la gomera Altamesa, ubicada en la avenida San Alfonso, en Cupey.
El querellante, se percató cuando llegó a las 6:30 a.m. y observó daños en el lado derecho portón del local.
Tras un inventario se reportó el hurto de dos pistolas de impacto, valoradas en $700 y $30.00.
Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el escalamiento.
El agente Jeffrey Lugo, refirió el caso al CIC de San Juan.