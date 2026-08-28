Dos querellas de hurtos de propiedad del interior de vehículos, en hechos por separado, en Guaynabo y Bayamón, fueron investigadas preliminarmente ayer, jueves, según informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Uno de los incidentes se reportó en la tarde de ayer en el estacionamiento del centro comercial San Patricio Plaza en Guaynabo, donde rompieron el cristal posterior del lado del conductor de una camioneta marca Dodge RAM 1500, color negro y del año 2022.

Del interior se apropiaron ilegalmente de $11,000 en efectivo se encontraban en varios sobres.

Los daños fueron estimados en $1,500.

Mientras que, en la urbanización Lomas Verdes, en Bayamón, en ese municipio, un conductor se percató al salir de su hogar que alguien logró acceso a su guagua Ford Ranger, color blanco y del año 2000, sin forzar las cerraduras.

En su interior había una cartera negra con un arma de fuego marca “Glock” modelo 23, color negra con detalles gris oscuro, un cargador y 13 municiones calibre.40.

Ambas querellas fueron referidas al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para continuar con las pesquisas.