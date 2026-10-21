La Panadería Isamar, situada en el barrio Sabana Hoyos, en Arecibo, fue escalada esta madrugada, de hoy, miércoles, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

El querellante, se percató a eso de las 5:00 a.m., que alguien logró acceso al interior del negocio y le ocasionó daños a la máquina de ATM apropiándose de una cantidad indeterminada de dinero en efectivo, del cajero automático.

Además, forzaron la caja fuerte que se encontraba en la oficina y se apropiaron de unos $500 aproximadamente.

Los delincuentes rompieron el sistema de grabación de las cámaras de seguridad del negocio.

La División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo, continuará con la pesquisa.