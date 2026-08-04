Agentes adscritos al Distrito de Vega Baja, investigaron una querella de apropiación ilegal, reportada durante la noche de ayer, lunes, en el estacionamiento del área recreativa y deportiva del sector Tortuguero, en ese municipio.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante informó que dejó estacionado su guagua Hyundai Santa Fe, año 2020 y al regresar, se percató de que alguien había ocasionado daños a una de las puertas.

De su interior se apropiaron ilegalmente de un bulto TUMI; dos micrófonos DJI con sus accesorios; una computadora portátil MacBook; unos audífonos Beats; y una pistola Taurus calibre 9 milímetros, con un cargador y 16 municiones.

La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $3,200.

La División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, tiene a cargo la pesquisa.