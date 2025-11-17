Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Trujillo Alto, investigaron un escalamiento, reportado hoy, en la escuela superior vocacional Petra Zenón de Fabery, en la carretera 181, de dicho municipio.

Según indicó la querellante, alguien entró al Taller de Electrónica apropiándose de una máquina de presión industrial, una pulidora de piso industrial y una máquina de presión industrial comercial.

De los talleres de Pastelería y Repostería, Mecánica y Electromecánica, apropiaron de siete máquinas de soldar, cinco máquinas de pulir, cinco máquinas de cortar metal, 20 pailas de bondo, dos pistolas de pintar, gatos hidráulicos, destornilladores, una computadora, una máquina lijadora estática, ocho carretas de soldar, 20 guantes de soldar, 11 gafas de seguridad y 20 discos de pulir, entre otras herramientas.

La propiedad hurtada tien un valor aproximado de $25,440.

Personal de la División de Servicios Técnicos tomó 39 fotos como evidencia de lo ocurrido.

La agente Ashely Guadalupe, del distrito policiaco, investigó preliminarmente y refirió el caso a los agentes de la División de Propiedad del CIC de Carolina.