Hurtan excavadora de una gasolinera en Canóvanas
Su valor aproximado asciende a los $65,000.
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Policías del Distrito de Canóvanas investigaron esta mañana una querella por apropiación ilegal de equipo pesado de los predios de la gasolinera San Isidro Service Station en la carretera PR-188, en ese municipio.
Según la información preliminar, el querellante reportó el delito a eso de las 7:34 a.m. de hoy, miércoles, al percatarse que se habían apropiado de una excavadora marca Caterpillar, modelo CAT0242BKSR02674, color amarillo y del año 2013.
Además, causaron daños al sistema de encendido de una miniexcavadora modelo 35Zi. Ambos equipos pertenecen a la compañía PCTM Construction.
El valor estimado del equipo hurtado asciende a aproximadamente a $65,000.
El agente Roberto Suárez, adscrito al Distrito de Canóvanas, refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.