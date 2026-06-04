Una querella por escalamiento en un local en construcción en el #72 de la avenida José De Diego, en Condado, fue radicada a media mañana de hoy, jueves, informó la Policía.

Según el querellante, representante de la compañía FM Construction, denunció que alguien logró acceso al lugar y se apropió de varias herramientas marcas Milwaukee, con un valor aproximado de $7,489.50.

Entre la propiedad hurtada figuraban seis taladros de impacto pequeños, dos pistolas de impacto, 19 baterías y tres sierras, entre otra.

Agentes de la División de Servicios Técnicos tomaron 23 fotos como evidencia de la escena.

La agente Yermalie Pacheco, del Precinto de la Calle Loíza y Unidad Turística de San Juan, investigó preliminarmente y refirió el caso al personal de la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de San Juan.