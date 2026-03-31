Un escalamiento fue reportado en la mañana de hoy, martes, en el negocio Pa’Ya Auto Parts Inc. ubicado en la carretera PR-2 kilómetro del barrio Factor, en Arecibo.

Según el informe de novedades rompieron la verja de la parte poseterior donde está el taller de mecánica, le causaron daños al candado del almacén y se apropiaron de dos pulidoras de 12 diamantes, entre otras máquinas, valoradas en $28,602.44.

El caso se refirió a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC del área de Arecibo.