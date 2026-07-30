Las autoridades investigan un escalamiento reportado ayer en el taller de joyería Álvarez localizado en en la carretera PR-111, del barrio Hato Arriba, en San Sebastián.

Según informó el querellante Pablo Álvarez, alguien rompió la cerradura y el candado de la puerta del negocio, logrando acceso al interior donde se apropiaron de prendas y relojes valorados en $10,000.

Además hurtaron $5,000 en efectivo.

El agente Eloy Scharon Peña, de la División de Delitos contra la Propiedad, investigó los hechos junto agente Melvin Vializ de la División de Servicios Técnicos, quien trabajó la escena.