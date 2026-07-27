Un ciudadano denunció hurto de propiedad del interior de un vehículo de motor, en el área de carga del condominio Atlantis, localizado en la avenida de la Constitución, en San Juan.

Según informó el querellante, de 42 años, que el pasado sábado, a eso de las 9:30 de la noche, estacionó el automóvil Kia Sportage del año 2026, registrado a nombre de una compañía en el área de carga y al día siguiente, en horas de la mañana, se percató que no estaba su mochila marca Gucci, dos anillos Cartier de color oro rosado y $2,500 en efectivo.

El perjudicado valoró la propiedad hurtada en $8,200.

También se apropiaron de medicamentos y una tarjeta de crédito.

La División de Delitos contra la Propiedad tiene a cargo la investigación.