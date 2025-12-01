La propietaria de una residencia de la urbanización Caparra Hills en Guaynabo, radicó en la tarde de ayer, domingo, una querella por escalamiento.

De acuerdo con la información preliminar, manifestó la querellante que alguien se apropió de 11 bolsas plásticas con ropa, un kayak inflable, mesa de almacenamiento, una caja con una vajilla en plata y una caja con 20 relojes en su interior, entre estos, varios de la marca Rolex.

La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $25,000.

El caso será referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.