La directora del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller, reveló hoy que ya se encuentran en etapa de revisión de los resultados de las pruebas de ADN que corroborarían la identidad de una mujer cuyo cadáver desmembrado fue localizado los días 3 y 4 de mayo en una maleta y en bolsas de basuras ocultas en otras dos escenas, en Aguadilla.

No obstante, a pesar de que la prueba inicial está lista, es imperativo que los resultados sean evaluados por un segundo técnico del Laboratorio Forense ADN-Serología antes de revelar sus hallazgos ya que esta certificación es uno de los requisitos que se les exige para mantener la acreditación que les fue otorgada por la National Association of Medical Examiners (NAME).

PUBLICIDAD

Este proceso podría tardar de tres a cuatro días más, agregó la funcionaria, al culminar una conferencia de prensa para anunciar la adquisición de nueva tecnología para investigar escenas criminales.

En el ICF se le tomaron muestras para su análisis genético, a la progenitora de Linda M. Ebner Pérez, de 43 años y vecina de Isabela, quien fue vista por última vez el 28 de abril en los predios de la Casa del Peregrino localizada en la calle Mercedes Moreno, en Aguadilla, donde se hospedaba con un veterano estadounidense, en cuyo apartamento se halló su torso en una maleta.

La cabeza y extremidades, fueron hallados al día siguiente dentro de bolsas plásticas en un solar yermo detrás de un edificio ubicado cerca del correo y a corta distancia en la parte inferior de una residencia abandonada.

Mientras se aguarda por su identificación y la determinación de la causa y manera de muerte, los investigadores de la División de Homicidios continúan recopilando evidencia.

El teniente Orlando Camacho, director de la división, sostuvo que se trata de una investigación extensa y minuciosa que conlleva el análisis de vídeos para identificar a potenciales testigos para entrevistarlos al igual que tienen que confirmar cada detalle de la información que manejan.

El presunto sospechoso, identificado como Daunta Head, de 53 años y natural de Chicago, Illinois, abandonó la isla a través del aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla con destino a Orlando, Florida, antes del macabro hallazgo.

Una vez se recopile la prueba necesaria para poder expedir una orden de arresto en su contra, los alguaciles federales se encargarían de capturarlo y extraditarlo a la isla, de acuerdo a los protocolos establecidos.

La fiscalía de Aguadilla no ha revelado los posibles delitos que enfrentaría ya que la pesquisa no ha concluido.

Head, quien llevaba unos tres meses viviendo en Puerto Rico, tiene expediente criminal en Estados Unidos, donde cumplió seis años de prisión por un caso de un robo domiciliario y quedó en libertad en el 2010. También fue sentenciado por otros delitos similares.