El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) informó hoy que finalizó el análisis de ADN relacionado con el caso de la enfermera Jennifer Torres Castro, de 36 años, cuyo cadáver fue hallado en su residencia del barrio Río Cañas en Caguas, el 24 de junio.

El informe con los resultados ya está disponible para el Ministerio Público y los investigadores del caso, señaló por escrito Betsy Rivera, portavoz del ICF.

El reporte de autopsia concluyó el 4 de agosto y se entregó a la fiscal Lisa Morales.

Se indicó que debido a que la investigación está en curso, los resultados del análisis se mantienen confidenciales.

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Desde el inicio de la pesquisa había trascendido que la mujer, quien era madre de dos hijos, aparentaba haber sido asfixiada.

Además, al presunto sospechoso Carlos Manuel Estéfano Pino, de 67 años, se le tomaron muestras de su mordida para compararlas con marcas que se observaron en el cadáver, de acuerdo con información diseminada públicamente.

Contra el sexagenario pesaba una orden de arresto expedida por la Junta de Libertad Bajo Palabra ya que desde el 1 de junio su oficial socio penal había perdido el contacto con él y ya para el 25 de ese mes un agente notificó que lo estaban buscando con relación al caso de Torres Castro.

Mientras la investigación avanza, Estéfano Pino permanece tras las rejas.

Carlos Manuel Estefano Pino, de 67 años, fue detenido por oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación, y de la Policía. ( Alex Figueroa Cancel )

Como parte de la evidencia recopilada, la residencia del hombre fue allanada y se ocupó para análisis pericial su guagua marca Toyota RAV4 color vino, en la que pernoctaba al momento de su arresto de parte de la unidad de Fuerzas Conjuntas del Departamento de Corrección y Rehabilitación en los alrededores de los Puerto Rico Premium Outlets, en Barceloneta.

A Estéfano Pino se le otorgó el beneficio de libertad bajo palabra supervisada el 21 de marzo de 2018. Este había sido convicto por el asesinato de una mujer ocurrido en Aguadilla en 1991.