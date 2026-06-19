La Unidad de Identificación Humana (UIH) del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) corroboró la identidad del cuerpo calcinado hallado el pasado martes en el interior de un vehículo en el municipio de Las Piedras como el de Arnaldo González Vélez de 49 años.

La identificación fue establecida mediante la comparación de radiografías dentales, como parte del análisis pericial realizado por la odontóloga forense del ICF.

Conforme a los protocolos institucionales, un familiar autorizado fue notificado del resultado del análisis pericial.

El cadáver fue hallado en la parte posterior de un vehículo a eso de las 6:00 p.m. en el kilómetro 4.3 de la carretera PR- 948 del sector Río Alto en el barrio Quebrada Grande, del mencionado municipio.

El agente José caraballo, de la División de Homicidios del CIC de Humacao y la fiscal Janitza Alsina, investigaron el caso.

Por tratarse de una investigación en curso, detalles adicionales sobre el caso permanecen confidenciales.