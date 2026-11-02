La doctora María Conte Miller destacó hoy que el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), que Puerto Rico, que dirige es pionero en el uso de equipo para realizar autopsias virtuales, que es una herramienta para mitigar la escasez de patólogos en todas las jurisdicciones de Estados Unidos y sus territorios.

La directora ejecutiva del ICF, informó que ya cuentan con dos CT Scan Post Mortem, también conocido como autopsia virtual que consiste en un estudio radiológico avanzado que utiliza tomografía computarizada en cadáveres para determinar la causa y manera de muerte sin necesidad de una disección quirúrgica tradicional.

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CT Scan Post Mortem, también conocido como autopsia virtual que consiste en un estudio radiológico avanzado que utiliza tomografía computarizada en cadáveres para determinar la causa y manera de muerte sin necesidad de una disección. ( Captura del Instituto de Ciencias Forenses )

Esta autopsia virtual permite a los patólogos forenses agilizar el trabajo en la Sala de Autopsias.

“Hoy quiero informar de la manera innovadora y científicamente correcta como se hacen las autopsias en el Instituto de Ciencias Forenses que se llaman las Autopsias Virtuales. Si este término te parece futurista, pues no, es el presente lo tenemos implementados y somos una de las oficinas forenses de todo los Estados Unidos que de manera innovadora está utilizando esta tecnología”, declaró en un vídeo la funcionaria.

Aclaró que los dos CT, que es el equipo con el que se realizan esas autopsias están trabajando de manera simultánea.

Este tipo de tecnología beneficia a la ciudadanía y a las víctimas de crimen, porque el examen de imágenes permite hace autopsias en muy corto tiempo y así entregar los cadáveres a las familias en un período menor de 72 horas, observó Conte Miller.

“Además, de que conservamos las imágenes para cualquier revisión futura o para cualquier presentación en los tribunales”, subrayó.

En verano de 2022, el ICF inauguró una moderna sala de autopsias e incorporó oficialmente este y otro equipo adquirido con fondos estatales y federales para modernizar la Sala de Autopsia y el sistema implementado.