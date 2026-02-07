Un adulto mayor de 73 años murió en la mañana de este sábado, tras ser arrollado por un conductor que huyó de la escena, informó la portavoz de prensa de la región policiaca de Bayamón, Mayra Ayala.

Los hechos, catalogados como un “hit and run”, se reportaron a eso de las 7:45 a.m., en la carretera PR-863, cerca de la panadería Los Primos, en el barrio Pájaros, en Toa Baja.

El peatón fenecido fue identificado como Cándido Andino Nieves, de 73 años.

El informe policiaco detalla que “mientras el peatón, de unos 60 años aproximadamente, se encontraba caminando por esta vía de rodaje, el conductor de un vehículo que no fue descrito, lo impactó, causándole la muerte en el lugar y se marchó del lugar sin brindar ayuda al peatón”.

En la escena se encuentra el personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigación Criminal de Bayamón para unirse a la investigación de esta escena.

La agente Bernard Morales, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, y la fiscal Gretchen Pérez están a cargo de la pesquisa.