Identifican a ciclista muerta en un accidente de tránsito en Vieques
El conductor de la camioneta se detuvo en la escena.
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La ciclista que falleció en la mañana del miércoles, en un accidente de tránsito ocurrido la carretera PR-997, kilómetro 4.2, del barrio Destino, en Vieques, fue identificada como Mayra Ortiz Madera de 42 años.
El accidente se reportó a las 8:45 a.m. cuando fue impactada por una guagua Ford F-250 en circunstancias que se encuentran bajo investigación.
A consecuencia del impacto, Ortiz Madera sufrió heridas de gravedad, que le ocasionaron la muerte mientras recibía asistencia médica en un hospital.
El conductor se detuvo en la escena y se sometió a la investigación de rigor.
El agente Justino Olmedo Rivera, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo junto a la fiscal Dairene Santo Domingo, se hicieron cargo de la investigación.