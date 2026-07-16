La ciclista que falleció en la mañana del miércoles, en un accidente de tránsito ocurrido la carretera PR-997, kilómetro 4.2, del barrio Destino, en Vieques, fue identificada como Mayra Ortiz Madera de 42 años.

El accidente se reportó a las 8:45 a.m. cuando fue impactada por una guagua Ford F-250 en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

A consecuencia del impacto, Ortiz Madera sufrió heridas de gravedad, que le ocasionaron la muerte mientras recibía asistencia médica en un hospital.

El conductor se detuvo en la escena y se sometió a la investigación de rigor.

El agente Justino Olmedo Rivera, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo junto a la fiscal Dairene Santo Domingo, se hicieron cargo de la investigación.