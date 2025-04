El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), identificó hoy como Santiago Rosario Ortiz de 69 años, al conductor murió al mediodía de ayer, tras su vehículo ser arrastrado por la crecida de una quebrada en el Camino Los Navarro, del barrio Quebrada Arenas, en Caimito.

Los hechos ocurrieron a eso de las 12:30 p.m. cuando el cuerpo de agua se salió de su cauce debido a los fuertes aguaceros que cayeron en la isla, cubriendo en su totalidad su automóvil Kia Rio, color rojo y con la tablilla JVM, pereciendo ahogado.

Rescatistas estatales y municipales llevaron a cabo las labores para poder extraer el vehículo del agua con una balsa y recuperar su cadáver, el cual fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses, según lo instruyó la fiscal Melba López.

La agente Elizabeth Orta, adscrita al cuartel de Caimito estuvo a cargo de la pesquisa.

Durante la situación de emergencia circuló un vídeo publicado por Gareth Hernández en Facebook en la que un ciudadano denunció su molestia porque al generar la llamada de alerta, la primera división con la que se comunicó el Sistema de Emergencias 9-1-1, respondió que la zona no estaba en su jurisdicción.

“Lo que me molesta es lo siguiente: que cuando yo llamo a emergencias, emergencias llama a la División de Rescate y ellos lo que dijeron es que, no esa no es de nuestra división. Yo le digo, o sea, que yo estoy viendo un carro inundándose yo creo que esto no es el momento para eso. No, no es aquí. La muchacha intentando hacer su trabajo llama a la otra división. Aquí el problema no fue el 9-1-1, aquí el problema es que una persona porque no es de mi jurisdicción no va a ir, ¿así está este país, en serio?“, se cuestionó.

En respuesta, se emitió por escrito una declaración conjunta del comisionado de Sistema de Emergencias 9-1-1, José Reyes Cañada, y el comisionado del NMEAD, Ángel Jiménez Colón, en la que se declara que se siguió el protocolo establecido

El Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 aclaró que se siguió estrictamente el protocolo de activación de agencias de primera respuesta, conforme a la información de ubicación que recibieron.

La llamada fue recibida a las 12:09:50 p. m., reportando un vehículo en medio de una inundación. Según la geolocalización registrada por el sistema, el evento se originó en un área dentro de la jurisdicción de Caguas, por lo que a las 12:10 p. m. se realizó la activación de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Caguas.

Aunque esta oficina indicó que el lugar no correspondía a su demarcación, en menos de un minuto se continuó con el protocolo activando a las agencias correspondientes, incluyendo a la OMME de Guaynabo, NMEAD y unidades de San Juan, que ya se encontraban en ruta, a pesar de las condiciones de acceso por las inundaciones.

“El Sistema 9-1-1 reitera su compromiso con una respuesta inmediata, coordinada y basada en la ubicación técnica provista por los sistemas de emergencia. Toda llamada recibida es tratada con la urgencia que amerita y conforme a los procedimientos establecidos para proteger la vida y seguridad de las personas.”

Por su parte, el comisionado del NMEAD, Ángel Jiménez Colón, reiteró que, “tan pronto se recibió la llamada al Negociado, se activó personal estatal de la zona de San Juan y de la oficina central.”