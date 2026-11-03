Un muerto y un herido fue el saldo de un accidente con un camión de LUMA Energy que se volcó tras caer por un risco en la tarde de este lunes en el kilómetro 0.4 de la carretera PR-547 del sector El Chichón, en Villalba, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

El conductor del vehículo pesado, identificado como Ryan Joet Robles Alvarado, de 31 años, murió a consecuencia de los traumas sufridos al accidentarse.

Los hechos se reportaron a las 2:09 p.m. cuando el chofer del camión marca Internacional Cumming, color blanco y del año 2021, que pertenece a la mencionada compañía, perdió el control del volante y siguió derecho en una curva impactando la barrera de metal y cayó por un risco de unos 167 pies de altura. Al fondo del barranco se volcó cerca de una residencia.

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En el accidente otro empleado de 49 años, que viajaba como pasajero resultó con heridas leves y logró salir del vehículo para pedir ayuda.

El accidente ocurrió en el sector El Chichón en Villalba ( Suministrada )

Tras el incidente, LUMA Energy aseguró que activó sus protocolos, sin ofrecer detalles sobre los mismos.

“Nuestro equipo respondió de inmediato a un incidente ocurrido en Villalba que involucró a un vehículo de LUMA y se encuentra atendiendo la situación conforme a los protocolos establecidos”, indicó la empresa.

La agente Myriam Vega, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, se hizo cargo de la investigación junto con al fiscal de turno.