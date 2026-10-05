Las autoridades identificaron al conductor involucrado en un accidente de tránsito de carácter fatal ocurrido en la madrugada de ayer en San Juan, quien inicialmente se negó a realizarse una prueba de alcohol tras informar a agentes de la Policía que había atropellado a una persona.

El conductor fue identificado como Adrián Andrés Lorenzi Pérez, residente de Bayamón.

Según la información preliminar, Lorenzi Pérez conducía un Mitsubishi Mirage gris, del año 2014, por la carretera PR-1 en dirección hacia Caguas cuando, por circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, arrolló a una mujer.

La víctima sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar. Tras el accidente, el conductor se retiró inicialmente de la escena y posteriormente se detuvo en la carretera PR-1, en la intersección con la avenida José de Diego, donde informó a agentes de la Policía que había atropellado a una persona.

Luego de ser advertido sobre el procedimiento, Lorenzi Pérez se negó a realizarse la prueba correspondiente. Ante esta situación, las autoridades gestionaron una orden de registro y allanamiento para la extracción de una muestra de sangre.

El vehículo fue ocupado para fines investigativos y se esperan los resultados de los análisis correspondientes.