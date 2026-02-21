El conductor que murió baleado en la noche del jueves en Vega Alta fue identificado por la Policía como Edwin Mena Vélez, de 36 años y residente del municipio.

Según el reporte de novedades, “una llamada telefónica alertó a la Policía sobre un supuesto accidente de tránsito en el lugar. No obstante, al llegar a la escena, los agentes encontraron en el interior de un vehículo Toyota Corolla blanco el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala, las cuales le ocasionaron la muerte en el acto”.

Esos hechos ocurrieron a eso de las 10:48 p.m. del jueves, en la carretera PR-690, en el barrio Sabana Hoyo, cerca del puesto de gasolina American, en Vega Alta.

En un inicio, el occiso no se había identificado. No fue hasta la tarde de este sábado que se informó su nombre.

La Policía detalló que el hombre tenía expediente criminal por violencia de género.

El agente Ricardo Molina, bajo la supervisión del sargento José Rivera, ambos adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, y el fiscal Mario Soto estuvieron a cargo de la investigación.