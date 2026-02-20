Lo que inicialmente se reportó como un accidente de tránsito terminó siendo un asesinato anoche en la carretera 690, en Vega Alta.

Según el informe preliminar de la Policía, los hechos se reportaron a las 10:48 p.m. en el barrio Sabana Hoyo, cerca del puesto de gasolina American.

Una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre un supuesto choque en el área. Sin embargo, al llegar al lugar, los agentes encontraron dentro de un vehículo Toyota Corolla blanco el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala.

De acuerdo con la Uniformada, las heridas le ocasionaron la muerte en el acto.

Al momento, la víctima no ha sido identificada y se desconocen las circunstancias que rodean el crimen.

El caso es investigado por agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, en coordinación con el fiscal de turno.