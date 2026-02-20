Un total de diez cargos por fraude, apropiación ilegal y maltrato contra personas de edad avanzada fueron radicados contra una mujer de Mayagüez que se alega, engañó a varias personas en el pueblo de Utuado, a los que le vendió fraudulentamente paquetes vacacionales a Colombia.

La imputada fue identificada como Eliza M. Rodríguez Rivera, de 34 años de edad, y quien operaba bajo el nombre de Airplane Mode By Lisa, según infirmó la Policía. Los paquetes que ofrecía la mujer supuestamente incluían pasajes de ida y vuelta, transportación, estadía, excursiones y seguros de viaje.

Según la investigación del agente Félix Rodríguez Cortes, del CIC de Utuado, los hechos que se le imputan a Rodríguez Rivera, habrían ocurrido entre septiembre del 2024 y marzo del 2025, periodo en que los perjudicados le habrían pagado la cantidad de $7,952 dólares a la mujer, por los servicios que nunca fueron ofrecidos.

El caso fue consultado con la fiscal Cynthia Candelaria y radicado ante la juez Melissa Santiago Núñez, del Tribunal de Utuado, quien determinó causa para el arresto de la mujer y le impuso una fianza de $500 mil, la que no prestó. Rodríguez Rivera fue ingresada en la Cárcel Regional de Bayamón.

La vista preliminar en su contra fue señalada para el seis de marzo.