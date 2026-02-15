Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan un presunto fraude reportado ayer en la urbanización Parque de San Ignacio, en San Juan, luego de que una mujer denunciara haber sido estafada en la compra de un perro a través de internet.

Según la querellante, ella acordó con un hombre encontrarse en el municipio de Camuy para recibir la entrega del animal, que éste ofrecía en venta en la página web Clasificados Online.

La víctima indicó que, el 22 de enero de 2026, le envió $175.00 mediante ATH Móvil como pago, pero al momento de la entrega, el individuo dejó de contestar sus mensajes y llamadas telefónicas, lo que motivó su denuncia.

El agente José Alberlo, adscrito al Precinto de Puerto Nuevo, realizó la investigación preliminar y remitió el caso al personal de la División de Propiedad y Fraude del CIC de San Juan para que continúen con las indagatorias.