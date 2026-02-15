Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en un choque ocurrido en medio de una persecución policial en Cataño, informaron las autoridades.

El accidente se registró en la madrugada de hoy, domingo, en el kilómetro 34.9 de la carretera 165.

Según información preliminar, la intervención comenzó cuando agentes de la Policía intentaron detener un vehículo Hyundai Sonata color vino en la calle 25 de Puerto Nuevo, por una supuesta violación al artículo 10.5 (tintes) de la Ley 22 de Tránsito. El conductor inició la marcha intentando arrollar a los agentes, lo que provocó la persecución.

El seguimiento terminó en la marginal de la carretera 165, en Cataño, donde el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra una roca. El impacto dejó dos personas fallecidas, cuyos cuerpos aún no han sido identificados.

Otras dos personas resultaron heridas y reciben atención médica. No se informó si el conductor está entre los heridos o los fallecidos.

La Policía sigue investigando el caso.