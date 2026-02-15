La Policía de Puerto Rico investiga al menos tres muertes violentas ocurridas recientemente en los municipios de Fajardo, Aguas Buenas y Caguas.

Según los informes de la Policía, el primer caso se registró en el sector Las Villas, del barrio Sonadora en Aguas Buenas. Los agentes encontraron un vehículo totalmente incendiado, y en su interior hallaron el cuerpo calcinado de una persona que aún no ha sido identificada.

En un caso aparte, ocurrido frente a la cancha de baloncesto de las parcelas Beltrán en Fajardo, agentes que realizaban un patrullaje preventivo escucharon disparos. Al inspeccionar el área, encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala, tirado sobre el área verde frente a la cancha.

El occiso, que tampoco ha sido identificado, vestía un mahón largo negro y una camisa con diseños en rojo, azul, amarillo y verde.

El tercer caso y más reciente, fue reportado cerca de las 6:00 de la mañana en la carretera PR-30, kilómetro 2.7, en dirección de Caguas hacia Gurabo, dentro de la jurisdicción de Caguas.

Según información preliminar, una llamada al cuartel alertó sobre un vehículo negro con impactos de bala en la zona del paseo del lugar. Al llegar, los agentes encontraron en su interior el cuerpo baleado de un hombre aún no identificado.

Hasta el momento, no se han reportado arrestos relacionados con ninguno de estos casos. La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.