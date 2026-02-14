La Policía investiga un asesinato reportado en horas de la tarde de hoy en la urbanización Irlanda Heigths en Bayamón.

El capitán Raúl Negrón, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón indicó que fue una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, la que alertó sobre una balacera en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes se toparon con el cadáver de un hombre en la entrada de la planta alta de la residencia.

De momento la identidad de la víctima no ha sido identificada. Agentes de Homicidios del CIC de Bayamón se hallaban en la escena y se disponían a iniciar la pesquisa. Pendientes a primerahora.com para la ampliación de esta noticia.