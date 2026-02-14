La Policía no descarta que el hallazgo de una calavera que se produjo en horas de la mañana del sábado en una gasolinera del barrio Voladoras de Moca, pueda estar asociado a la celebración de algún ritual de corte satánico u ocultista, según indicó el inspector Eduardo Rivera, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

El macabro hallazgo se produjo a eso de las 10:48 de la mañana en un baño de la gasolinera Ultra Top Fuel, que ubica en el kilómetro 9.2, de la carretera 111, del mencionado barrio. Rivera explicó que una empleada realizaba labores de limpieza cuando se topó con el cráneo humano en el lavamanos de uno de los baños, tras lo que se comunicó con las autoridades.

“En base a lo que estamos viendo de forma preliminar, entendemos que es una profanación posiblemente de algún cadáver y entonces esa calavera pudiera ser parte de ese proceso”, manifestó el Oficial.

Rivera añadió que tras el hallazgo, se notificó al Instituto de Ciencias Forenses para que los restos sean analizados por una antropóloga forense. El Uniformado explicó que en base a ese análisis, se pueda determinar datos como el sexo y edad aproximada, y procedencia. “En base a su experiencia, ella (la antropóloga) nos dirá si se trata de una calavera de dama o caballero, edad aproximada, si estaba enterrada en un cementerio o en tierra, en una fosa clandestina”, indicó.

El inspector explicó que no es la primera vez que se topan con hallazgos similares en ese litoral de la Isla, y no descartó que las personas relacionadas al hecho, hubiesen celebrado los rituales y abadonaran los restos allí para disponer de ellos, o que simplemente, “parte del ritual va dirigido a una persona de allí y lo dejan en el baño”.

Rivera recordó que el año pasado, agentes del CIC de Aguadilla se movilizaron hasta la base Ramey, luego que un empleado de una compañía de correo privado encontrara dos osamentas en el interior de un paquete procedente del pueblo de San Sebastián, que debía ser enviado al estado de Florida.

El agente Miguel Chaparro, de la división de Homicidios investiga los hechos junto a la fiscal Diana Méndez.