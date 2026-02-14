Una empleada de una estación de gasolina en Moca se llevó tremendo susto cuando se topó con lo que se presume es una osamenta humana, en uno de los baños de su lugar de trabajo en horas de la mañana de hoy.

El macabro hallazgo se produjo a eso de las 10:48 de la mañana en las inmediaciones de la gasolinera Ultra Top Fuel, que ubica en el kilómetro 9.2, de la carretera 111, del barrio Voladoras de Moca, según confirmó la agente Neysha Quiles, oficial de prensa de la Policía en la Comandancia de Aguadilla. Quiles indicó que la empleada entró al baño de los hombres y se topó con lo que aparenta ser una calavera humana en el lavamanos, tras lo que alertó a las autoridades.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla se trasladaron al lugar e iniciaron la pesquisa, mientras, los restos hallados serían trasladados al Instituto de Ciencias Forenses para determinar si en efecto, se trata de un cráneo humano y realizar los análisis correspondientes con el fin de poder arrojar algo de luz sobre el misterioso hallazgo.