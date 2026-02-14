Un asesinato se reportó al mediodía de este Día de San Valentín en una urbanización de Coamo, cuando un hombre fue ultimado a tiros frente a una residencia.

De acuerdo con la información preliminar, agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Coamo, fueron alertados a eso de las 12:30 p.m. tras una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que advertía sobre disparos en la calle 4 de la urbanización Santa Ana.

Al llegar a la escena, los policías encontraron el cuerpo sin vida de un hombre con múltiples heridas de bala. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

La investigación quedó en manos del personal de la División de Homicidios del CIC de Aibonito, en conjunto con el fiscal de turno, quienes trabajan para esclarecer las circunstancias de este crimen ocurrido en plena fecha de San Valentín.