Una mujer de 57 años y residente de Lajas cayó esta semana víctima de un fraude bancario, en la que los perpetradores lograron gastarle $21,707 de su tarjeta de débito, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, pero no fue hasta la tarde de ayer que se reportó este fraude.

“Según informó la querellante, una mujer de 57 años, recibió una llamada telefónica en la que una persona con voz de mujer, se hizo pasar por empleada de una institución bancaria indicándole que habían retirado de su cuenta bancaria la cantidad de $300, que tenía que comunicarse con su banco y que, posteriormente, pasaría un personal de la institución bancaria a su residencia a buscar dicha tarjeta de débito”, se indicó.

PUBLICIDAD

Relacionadas Alertan sobre nuevos fraudes bancarios por llamadas y mensajes

Se precisó que cuando la mujer llegó a su hogar en Lajas, había un vehículo negro y con cristales oscuros frente a su propiedad. Se indicó que el hombre que estaba en el vehículo le solicitó la tarjeta de débito y esta se la entregó.

“Como resultado del fraude, le realizaron varias transacciones de un total global de $21,707″, detalló la Policía.

En una entrevista con Primera Hora, la especialista en fraude del Oriental Bank, Annette Ortiz Ramírez, explicó que las instituciones bancarias no llaman a los individuos, a menos que no sea para informar algún retraso en un pago. No obstante, no se solicita información personal. Mientras, aseguró que ningún personal del banco visita a una persona a su hogar, que sólo lo hacen aquellos que interesan cometer un fraude.

“Visitan tu casa, y te piden tu tarjeta de débito y crédito. Algunas veces te llaman antes diciendo que van a llegar a tu casa, diciendo que hay algo con tu tarjeta de débito y crédito y las personas se la dan, especialmente, pues, personas que son envejecientes. Eso es algo que es una de las cosas que me preocupan, porque ya estamos exponiéndonos físicamente ante un defraudador. Nadie, ni nosotros ni ninguna institución financiera ni ninguna agencia gubernamental va a llegar tu puerta a pedirte ese tipo de información. Tu tarjeta de débito y tu ‘PIN number’ eso es algo que no se pide y tampoco llevárnosla físicamente de tu hogar”, manifestó la experta.

La agente Rowina Ponce, adscrito al Distrito de Lajas, investigó inicialmente la querella y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, quienes continuarán con la investigación correspondiente.