Un conductor fue perseguido y rematado por gatilleros anoche, tras salir de trabajar, mientras transitaba por la carretera PR-1 en el barrio Río Cañas, en dirección de Río Piedras a Caguas.

De acuerdo con la investigación preliminar, a eso de las 11:07 p.m. de ayer, lunes, Ángel E. Rivera Cintrón, de 28 años y vecino de Yabucoa, transitaba por el mencionado lugar en una guagua Chevrolet Traiblaser, color crema y del año 2002, cuando fue baleado desde uno o varios vehículos.

“Este salió del trabajo, lo estaban acechando y cuando le disparan pierde el control del volante, choca con otro vehículo en la intersección con la carretera PR-175, en el concesionario JR Auto Motive”, explicó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, inspector Carlos Alicea Contreras.

En el interior de la guagua, que no está registrada a su nombre y no posee gravamen, no se encontró nada ilícito.

El occiso, soldador de profesión, fue fichado en el 2020 por maltrato a envejecientes. Se desconoce la disposición del caso en el Tribunal.

Ángel E. Rivera Cintrón, fue asesinado mientras transitaba por la carretera PR-1, en Caguas. ( Suministrada Policía )

Alicea Contreras, agregó que se encuentran investigando con el área policíaca de Humacao si era objeto de alguna pesquisa y hasta el momento su nombre no figura en ninguna de las pesquisas en curso en esta etapa preliminar.

El motivo del crimen se desconoce.

Durante el día de hoy se solicitarán los vídeos de seguridad del concesionario y otros negocios en la ruta en busca de pistas. También se entrevistará a familiares, allegados y compañeros de trabajo como es de rigor.

El agente Elvin Adams, adscrito a la División de Homicidios de Caguas, junto a la fiscal Dalinés Hernández, investigaron la escena.