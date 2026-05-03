Un hombre fue asesinado en la madrugada de hoy, domingo, en el estacionamiento ubicado en la intersección de la calle Cerra y la calle Las Palmas, en Santurce, tras un incidente reportado a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Según el informe, la Policía fue alertada sobre múltiples disparos en el área del estacionamiento.

Al llegar los agentes de la Policía Municipal de San Juan, encontraron a un hombre con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, las cuales le ocasionaron la muerte en el acto. Este fue identificado como Vidal Antonio Fernández Ramírez, de 26 años.

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El agente Dávila, adscrito a la Policía Municipal de San Juan, en unión al personal de la División de Homicidios del CIC de San Juan, de la Policía de Puerto Rico, y la fiscalía de turno, se encuentra a cargo de la investigación.