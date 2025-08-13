El cadáver de un hombre con impactos de bala fue localizado esta mañana en la carretera PR-137 cerca del Cementerio Nacional de Morovis.

Las autoridades fueron alertadas a eso de las 10:00 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una persona herida de bala.

Al llegar los patrulleros encontraron al hombre baleado sobre el pavimento, que fue identificado como Clotilde Ortiz Serrano, quien era vecino de Orocovis.

El occiso tenía antecedentes penales por violencia doméstica según aparece fichado en el año 2019. Se desconoce la disposición del caso en el tribunal.

Clotilde Ortiz Serrano, fue asesinado cerca del Cementerio Nacional en Morovis. ( Suministrada por la Policía )

El agente Carlos Cruz Román, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo y el fiscal Ismael Ortiz Roldán, tienen a cargo la pesquisa.